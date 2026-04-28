Ünlü iş insanının oğulları mekanı birbirine kattı: 800 liralık hesap yüzünden karakolluk oldular

Ünlü iş insanı Öztürk Şerefoğlu'nun oğulları Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu'nun, Balat'ta gittikleri mekanda hesap tartışması çıkarıp çalışanı darp ettikleri ve hakaret savurdukları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapisleri istendi.

Ünlü iş insanı Öztürk Şerefoğlu’nun oğulları Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu, İstanbul Balat’ta eğlendikleri bir mekanda çıkardıkları kavga nedeniyle mahkemelik oldu. Çalışanlara saldırdığı ve hakaret ettiği iddia edilen kardeşler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TAŞKINLIK VE HESAP TARTIŞMASI

Sabah'ta yer alan habere göre, olay 2 Eylül tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre, alkollü oldukları belirtilen iki kardeş, mekanda taşkınlık yaparak müşterileri rahatsız etti. İşletme çalışanı Sabri Yeşildağ’ın uyarılarına aldırış etmeyen Şerefoğlu kardeşler, gecenin sonunda gelen 800 TL’lik hesabı da ödemeyi reddetti. Tartışmanın büyümesiyle Miraç Şerefoğlu’nun çalışanın boynuna sarılarak saldırdığı, kardeşlerin birlikte ağır hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürülen kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu hakkında "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dava dosyası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kardeş kavgasında kan döküldü: 4. kez baba olmaya hazırlanıyormuşKardeş kavgasında kan döküldü: 4. kez baba olmaya hazırlanıyormuş

MİRAÇ ŞEREFOĞLU DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Olayın taraflarından biri olan Miraç Şerefoğlu, daha önce cinsiyet değiştirme operasyonu ile kamuoyunun gündemine gelmiş; 25 Mart 2025 tarihinde aldığı mahkeme kararıyla nüfus kayıtlarında "erkek" olarak tescil edilmişti. Tarafların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı
İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı
Metro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandı
Metro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandı
AKP Osmanlı'dan miras kalan hastaneyi satılığa çıkardı
AKP Osmanlı'dan miras kalan hastaneyi satılığa çıkardı