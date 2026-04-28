Ünlü iş insanının oğulları mekanı birbirine kattı: 800 liralık hesap yüzünden karakolluk oldular

Ünlü iş insanı Öztürk Şerefoğlu’nun oğulları Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu, İstanbul Balat’ta eğlendikleri bir mekanda çıkardıkları kavga nedeniyle mahkemelik oldu. Çalışanlara saldırdığı ve hakaret ettiği iddia edilen kardeşler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TAŞKINLIK VE HESAP TARTIŞMASI

Sabah'ta yer alan habere göre, olay 2 Eylül tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre, alkollü oldukları belirtilen iki kardeş, mekanda taşkınlık yaparak müşterileri rahatsız etti. İşletme çalışanı Sabri Yeşildağ’ın uyarılarına aldırış etmeyen Şerefoğlu kardeşler, gecenin sonunda gelen 800 TL’lik hesabı da ödemeyi reddetti. Tartışmanın büyümesiyle Miraç Şerefoğlu’nun çalışanın boynuna sarılarak saldırdığı, kardeşlerin birlikte ağır hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürülen kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Miraç ve Berat Nedim Şerefoğlu hakkında "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dava dosyası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

MİRAÇ ŞEREFOĞLU DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Olayın taraflarından biri olan Miraç Şerefoğlu, daha önce cinsiyet değiştirme operasyonu ile kamuoyunun gündemine gelmiş; 25 Mart 2025 tarihinde aldığı mahkeme kararıyla nüfus kayıtlarında "erkek" olarak tescil edilmişti. Tarafların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.