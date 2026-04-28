Kardeş kavgasında kan döküldü: 4. kez baba olmaya hazırlanıyormuş

Yayınlanma:
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ağabeyi tarafından silahla vurulan 44 yaşındaki Hasan Hurşit hayatını kaybederken, zanlı Recep Hurşit tutuklandı.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde gerçekleşen olayda, iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Akyazı Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen 50 yaşındaki Recep Hurşit ile İl Sağlık Müdürlüğü personeli olan 44 yaşındaki kardeşi Hasan Hurşit arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇIKARDI KARDEŞİNİ VURDU

Kavga esnasında ağabey Recep Hurşit, üzerindeki tabancayı kullanarak kardeşine ateş açtı. Silah sesleri üzerine bölgeye emniyet ve sağlık birimleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Hasan Hurşit, olay yerindeki ilk yardımın ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

EŞİ HAMİLEYMİŞ

Hayatını kaybeden Hasan Hurşit'in üç çocuk babası olduğu ve eşinin dördüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Hurşit'in naaşı, dün öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında defnedildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli Recep Hurşit, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen ağabey, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

