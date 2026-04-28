Düzce’de dik yamaçta mahsur kalan aile kurtarıldı

Düzce'nin Beyköy beldesinde, çıktıkları dik yamaçta düşerek mahsur kalan aynı aileden 3 kişi, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

GECE OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

Olay, gece saatlerinde Uğur Suyu yolu Orman Deposu mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki dik yamaçta mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna isimli şahısları kurtarmak için bölgeye ulaşan ekipler, zorlu bir çalışma başlattı.

HALAT VE SEDYELERLE İNDİRİLDİLER

Ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşarak güvenlik önlemleri altında halatlara bağlanan sedyeler yardımıyla dik yamaçtan aşağıya indirdi. Kurtarılan 3 kişi, tedbir amaçlı olarak kontrol için hastaneye kaldırıldı. (DHA)