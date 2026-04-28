Düzce’de dik yamaçta mahsur kalan aile kurtarıldı

Düzce'nin Beyköy beldesinde dik yamaçtan düşerek mahsur kalan Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna isimli 3 kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla halatlı sedye sistemi kullanılarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GECE OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

Olay, gece saatlerinde Uğur Suyu yolu Orman Deposu mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki dik yamaçta mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet, Yunus Emre ve Seçkin Tuna isimli şahısları kurtarmak için bölgeye ulaşan ekipler, zorlu bir çalışma başlattı.

Boğaz'da büyük panik! Faciadan kıl payı kurtulan yalı bakın kimin çıktıBoğaz'da büyük panik! Faciadan kıl payı kurtulan yalı bakın kimin çıktı

HALAT VE SEDYELERLE İNDİRİLDİLER

Ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşarak güvenlik önlemleri altında halatlara bağlanan sedyeler yardımıyla dik yamaçtan aşağıya indirdi. Kurtarılan 3 kişi, tedbir amaçlı olarak kontrol için hastaneye kaldırıldı. (DHA)

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi