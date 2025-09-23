Üniversitede skandal: Derslik yok, eğitim bahçede!

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2025-2026 akademik yılına akılalmaz bir krizle başladı. Yeterli sayıda derslik olmaması nedeniyle derslere başlayamayan akademisyenler, daha fazla zaman kaybetmemek için eğitimi fakülte bahçesine taşıdı. Banklar ve ağaç altları sınıfa dönüştü.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Yaşar'ın, "Sorun çözülene kadar bahçede ders işlemeye devam edeceğiz" dedi.

Modern stüdyolar ve atölyeler gerektiren sanat eğitiminin, dışarıdaki gürültü ve hava koşullarının insafına bırakılması, tepki çekti.

Akademisyenler, mevcut fiziki imkânların eğitim için yetersiz olduğunu vurgularken, öğrenciler de sınıf sıkıntısının bir an önce giderilmesini istedi.