Ümit Özdağ'dan Diyarbakır Baro Başkanı hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamalar üzerine Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç hakkında Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın mensuplarına konuşan Özdağ, komisyonda farklı kişilerin ve kuruluşların görüşlerinin alındığını ve bunlardan birisinin Diyarbakır Baro Başkanı olduğunu belirtti. Özdağ, Güleç’in bir yayın organında yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Türkiye’nin hiçbir bölgesi Kürdistan değil. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan’dan bahsetmek, Türkiye’nin belirli barolarını bir başka ülkenin barosu gibi göstermek aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacının ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet; bölücü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine düşman olan bir zihniyettir. Bu açıklama suçtur. Zafer Partisi olarak bu açıklamayla ilgili olarak bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da bu tür, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bütün eylem ve açıklamalarla ilgili Zafer Partisi olarak siyasi açıklamaların ve cevapların dışında hukuki anlamda da gereken adımları atacağız" dedi.