Ümit Özdağ'dan Diyarbakır Baro Başkanı hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ'dan Diyarbakır Baro Başkanı hakkında suç duyurusu
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç'in yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamalar üzerine Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç hakkında Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın mensuplarına konuşan Özdağ, komisyonda farklı kişilerin ve kuruluşların görüşlerinin alındığını ve bunlardan birisinin Diyarbakır Baro Başkanı olduğunu belirtti. Özdağ, Güleç’in bir yayın organında yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Türkiye’nin hiçbir bölgesi Kürdistan değil. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan’dan bahsetmek, Türkiye’nin belirli barolarını bir başka ülkenin barosu gibi göstermek aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacının ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet; bölücü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine düşman olan bir zihniyettir. Bu açıklama suçtur. Zafer Partisi olarak bu açıklamayla ilgili olarak bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da bu tür, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bütün eylem ve açıklamalarla ilgili Zafer Partisi olarak siyasi açıklamaların ve cevapların dışında hukuki anlamda da gereken adımları atacağız" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Halit Yukay'ın 30 gün sonra bulunan cesedi böyle tespit edildi! Dikkat çeken detay
Halit Yukay'ın 30 gün sonra bulunan cesedi böyle tespit edildi! Dikkat çeken detay
Bu kulis kasırga yaratacak! 15 Eylül’e günler kala iktidarın en tehlikeli senaryosunu açıkladı
Bu kulis kasırga yaratacak! 15 Eylül’e günler kala iktidarın en tehlikeli senaryosunu açıkladı
CHP İstanbul kongrelerinde son durum: YSK toplanıyor
CHP İstanbul kongrelerinde son durum: YSK toplanıyor