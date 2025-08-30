Ümit Özdağ partisini olağanüstü toplanmaya çağırdı: Değişimin tarihi belli oldu

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın imzası ile yapılan paylaşımda parti tüzüğünde değişikliğe gideceğini duyurdu. Paylaşımda Başkanlık Divanı'nın kararıyla 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi'nin toplanacağı bildirildi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Zafer Partisi Başkanlık Divanı'nın aldığı karar doğrultusunda Zafer Partisi'nin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi 13 Eylül Cumartesi günü toplanacak.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongre 14 Eylül Pazar günü tekrar toplanacak.

Zafer Partisi'nin Olağanüstü Kongresi, Kongre Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Kongrede tüzük değişikliği yapılacak.

Ümit Özdağ imzalı bildiride parti tüzüğünde yer alan 36 madde için değişiklik önergesinin sunulacağı açıklanırken tüm Zafer Partisi Üst Kurul Delegeleri, üyeleri ve vatandaşlar kongreye davet edildi.

Zafer Partisi resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

ZAFER PARTİSİ 3. OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK KONGRE DUYURUSU

Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi, Başkanlık Divanının almış olduğu karar gereği; 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14’te, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı yer ve aynı saatte 14 Eylül 2025 tarihinde, Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi B Blok Aydınlıkevler Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142 Altındağ/Ankara adresinde yapılacaktır.

Tüm Zafer Partisi Üst Kurul Delegeleri, üyelerimiz ve vatandaşlarımız davetlidir.

KONGRE GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama

2- Kongre Divan Kurulu Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Katip Üyeler)

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Tüzükte değiştirilecek; 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 28, 31, 34, 34/A, 38, 41, 42, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63/C, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 83. önergelerinin divana verilmesi,

5- Tüzük Komisyonu Seçimi,

6- Genel Başkan’ın Konuşması,

7- Tüzük Komisyonunda hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması

8- Kapanış