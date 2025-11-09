Uludağ'ın eteklerinde kaybolmuşlardı! 4 gençten haber geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki Sarıalan mevkisinde 4 genç kayboldu.

Gençlerin kaybolduğuna dair ihbar, saat 17.00 sıralarında yapıldı. 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları aralıksız devam etti.

5 SAAT SONRA İYİ HABER

Arama çalışmaların 5'nci saatinde güzel haber geldi. Ekipler, kayıp gençlerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumlarını belirleyerek o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kayıp gençler, 5 saatlik çalışmanın sonunda ormanlık alanda bulundu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 4 gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.