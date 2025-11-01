Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği tarih olan 8 Aralık’tan bugüne kadar 550 bine ulaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis’te AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine dair güncel verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği tarih olan 8 Aralık’tan bugüne kadar gönüllü olarak geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 550 bine ulaştığını açıkladı.

TRAFİK CEZALARINA BÜYÜK ARTIŞ YOLDA

Bakan Yerlikaya, konuşmasının bir bölümünü trafik güvenliğine ayırarak, hazırlanmakta olan yeni kanun teklifine dikkat çekti. Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile cezaların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

Özellikle trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı sert tedbirler getiriliyor. Teklife göre, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve bu kuralı ihlal edenlere 200 bin TL para cezası uygulanacak.

31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama

TERÖR VE SUÇLA MÜCADELE VURGUSU

Türkiye’nin terörle mücadelede önemli aşama kaydettiğini ifade eden Yerlikaya, ülkenin "terörün sıfırlandığı" bir döneme girdiğini söyledi. Bakanlık olarak organize suç örgütleriyle ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

