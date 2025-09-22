Uğur Mumcu davası görülecek: Mehmet Ağar'a ifade vermesi için tebligat gitti!

Uğur Mumcu suikastinin de aralarında yer aldığı 22 faili meçhul cinayeti kapsayan, kamuoyunda "Umut Davası" olarak bilinen davada, Mehmet Ağar'a aylardır yapılmayan tebligat bu kez yapıldı.

MEHMET AĞAR KATILACAK MI?

13'ncü duruşması bugün (22 Eylül Pazartesi) görülecek olan dava; 24 Ocak 1993'te evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu ile Ankara Barosu eski Başkanı Muammer Aksoy, akademisyen Bahriye Üçok ve siyasetçi Ahmet Taner Kışlalı'nın ölümünün de aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsıyor.

Yargılamada ifade vermesi için eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a tebligat yapılmıştı. Ancak Ağar'ın duruşmaya katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecekti: Adresinde bulunamadı

MAHKEME TEBLİGAT GÖNDERMEDİ

Mumcu Ailesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesi talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme 12 Mayıs'taki duruşma öncesi tebligat yapmadığı için Ağar dinlenememişti.

Mehmet Ağar'ın "adresinde bulunamadığı" gerekçesiyle tebligat yapılamaması ise hem aile hem de avukatlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Mahkemenin aylardır ulaşamadığı Mehmet Ağar bakın nerede ortaya çıktı: Yanında da Ergun Gürsoy vardı

BU KEZ TEBLİGAT AĞAR'A ULAŞTI

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Ağar'ın sistemde kayıtlı olan iki adresine yeni tebligatlar gönderildi ve bu kez tebligatlardan biri Ağar'a ulaştı.

Tebligatta Ağar'ın Ankara'da 22 Eylül'de saat 11:00'de başlayacak duruşmada hazır bulunması istendi.

Ağar'dan Ankara'ya gidememesi halinde bulunduğu ildeki adliyeye gidip SEGBİS (Adalet Bakanlığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya bağlanması uyarısında bulunuldu.

AİLE VE AVUKATLAR GELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Aile ve avukatlar Mehmet Ağar'ın davaya gelmeyeceğini düşünüyor.

Gelmezse mahkeme, Mehmet Ağar hakkında "zorla getirme" kararı çıkarabilir.

Ağar'ın 2009 yılında Susurluk davasında da yargılanmış bu davaya katılmadığı için hakkında "zorla getirilme" kararı verilmişti.

"DÖNEMİN BAŞ KAHRAMANI AĞAR'DIR"

Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 1993'ten Susurluk kazasının yaşandığı 1996 yılına kadar üç yıllık dönemde yaşanan faili meçhul cinayetlere dikkat çeken Avukat Turgut Kazan, "Bu dönemin baş kahramanı Mehmet Ağar'dır" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR TUĞLA ÇEKİN, DUVAR YIKILSIN"

Mumcu Ailesi mahkemeye, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunduğu bir dilekçe sunmuştu.

Avukatlar, dönemin Emniyet Genel Müdürü Ağar’ın taziye ziyareti sırasında Güldal Mumcu’ya "Bir duvar örülüyor sanki" sözlerini söylediğini, buna karşılık Güldal Mumcu’nun "Bir tuğla çekin, duvar yıkılsın" dediğini ve Ağar’ın da "tuğlayı çekemem" yanıtını verdiğini hatırlatıyor.