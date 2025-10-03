Ezel dizisinde hayat verdiği "Ramiz Dayı" karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ceylan Sever'in aktardığına göre, Ufuk Bayraktar hakkında Beyoğlu’nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla "İş yerinde birden fazla kişiyle yağma" suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Ufuk Bayraktar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dostane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır.

Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir."