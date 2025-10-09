Üç milletvekili İsrail'de havaalanında fiilen tutuluyor! Arıkan'dan sert tepki

Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Özgürlük Filosu'na yapılan saldırının ardından İsrail'de fiilen alıkonulan 3 milletvekili ve vatandaşların durumuna sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Özgürlük Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'de alıkonulan Türk milletvekilleri ve vatandaşlarının durumuna ilişkin sert bir açıklama yaptı. Arıkan, İsrail'in yürüttüğü süreci diplomatik ve insani açıdan kabul edilemez bulduğunu belirtti.

"İNSANLIK ONURUNA AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Genel Başkan Arıkan, İsrail'in, saldırının ardından 3 milletvekilini üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere havaalanında fiilen alıkoyduğuna dikkat çekti. Bu eylemin ciddiyetini vurgulayan Arıkan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail’in yürüttüğü bu süreç, hem diplomatik teamüllere hem de insanlık onuruna bir kez daha açık bir saldırıdır. Sürecin takipçisiyiz; milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın güven içinde yurda dönmeleri için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ve Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün, hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın ve rızaları dışında, üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere şu anda havaalanında fiilen alıkonulmuş durumdadır.

İsrail, diplomatik teamülleri ve uluslararası hukuku hiçe sayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin görevli diplomatlarının milletvekillerimizle temas kurmasına kesin biçimde engel olmaktadır.

Dahası, daha önce Varşova olarak bildirilen üçüncü ülke adresi, İsrail tarafından tek taraflı bir kararla birkaç saat önce değiştirilmiş; ancak yeni deport noktasının neresi olduğu halen elçilik görevlilerimize resmî olarak iletilmemiştir.

Bu keyfi tutum, sadece milletvekillerimize değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruna ve diplomatik dokunulmazlığa yönelik açık bir saygısızlıktır.

Saadet Partisi olarak, milletvekillerimizin ve alıkonulan tüm vatandaşlarımızın güvenliği ve onurlu bir şekilde yurda dönüşleri için diplomatik tüm kanalların süratle harekete geçirilmesini talep ediyor; bu süreçte milletimizin duasını ve dikkatini bekliyoruz.

Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

