Üç aylık bebeğini parkta bırakıp kaçtı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 aylık bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçan anne G.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Omurtak Caddesi’ndeki Gaziler Parkı’nda meydana geldi. Parka gelen kadın, kucağındaki 3 aylık bebeği bankta oturan B.İ.’ye bırakıp, babasının alacağını söyledi. Uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine B.İ., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık kontrolü için ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ardından Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis, bebeğin annesini belirlemek için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 1 saatlik incelemenin ardından bebeğin G.K. tarafından bırakıldığı belirlendi. G.K. gözaltına alındı.

G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

