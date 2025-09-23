Cani anne çocuklarını katledip yıllarca bavulda sakladı! Fark edilmesin diye de...

Cani anne çocuklarını katledip yıllarca bavulda sakladı! Fark edilmesin diye de...
Yayınlanma:
Yeni Zelanda'da Koreli Hakyung Lee, iki çocuğunu öldürüp cesetlerini yıllarca depoda sakladı. Memleketi Güney Kore’ye kaçan Lee, Yeni Zelanda'ya iade edildikten sonra hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda vatandaşı 45 yaşındaki Hakyung Lee, 2018 baharında 6 yaşındaki oğlu Minu Jo ve 8 yaşındaki kızı Yuna Jo’yu öldürdü. Cesetleri bavullara yerleştirerek Auckland şehrindeki bir depoya bıraktı. Cinayetlerin ardından doğduğu ülke olan Güney Kore’ye kaçan Lee, burada ismini değiştirerek yaşamını sürdürdü.

002334a1-500.webp

Ancak kadın, yıllar boyunca çocuklarının cesetlerinin bulunduğu deponun kira ödemelerini yapmaya devam etti. Ağustos 2022’de kira ödemeleri kesilince görevliler depodaki bavulları açtı ve çocukların kalıntılarına ulaştı. Olayın ortaya çıkması üzerine Güney Kore'de yakalanan Lee, aylar sonra iade edilerek Yeni Zelanda’da yargılandı.

minu-jo-ve-8-yasindaki-kizi-yuna-jo.jpg
Öldürülen çocuklar

Auckland Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Lee'nin avukatları, müvekkillerinin olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığını ve eşinin 2017’de kanserden ölmesinin ardından ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını savundu. Ancak jüri, bu savunmayı kısa sürede reddederek Lee’yi iki cinayetten de suçlu buldu.

Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçu zorunlu müebbet hapis cezası gerektiriyor. Mahkeme, Lee’nin şartlı tahliye başvurusunda bulunabilmesi için en az 10 yıl hapis yatması gerektiğine hükmedecek. Sanığın cezası 26 Kasım’da açıklanacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: BM çok para harcıyor ama iş yapmıyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: BM çok para harcıyor ama iş yapmıyor
Gazze’de son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 65 bin 382’ye yükseldi
Gazze’de son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 65 bin 382’ye yükseldi