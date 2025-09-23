Cani anne çocuklarını katledip yıllarca bavulda sakladı! Fark edilmesin diye de...

Yeni Zelanda vatandaşı 45 yaşındaki Hakyung Lee, 2018 baharında 6 yaşındaki oğlu Minu Jo ve 8 yaşındaki kızı Yuna Jo’yu öldürdü. Cesetleri bavullara yerleştirerek Auckland şehrindeki bir depoya bıraktı. Cinayetlerin ardından doğduğu ülke olan Güney Kore’ye kaçan Lee, burada ismini değiştirerek yaşamını sürdürdü.

Ancak kadın, yıllar boyunca çocuklarının cesetlerinin bulunduğu deponun kira ödemelerini yapmaya devam etti. Ağustos 2022’de kira ödemeleri kesilince görevliler depodaki bavulları açtı ve çocukların kalıntılarına ulaştı. Olayın ortaya çıkması üzerine Güney Kore'de yakalanan Lee, aylar sonra iade edilerek Yeni Zelanda’da yargılandı.

Öldürülen çocuklar

Auckland Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Lee'nin avukatları, müvekkillerinin olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığını ve eşinin 2017’de kanserden ölmesinin ardından ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını savundu. Ancak jüri, bu savunmayı kısa sürede reddederek Lee’yi iki cinayetten de suçlu buldu.

Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçu zorunlu müebbet hapis cezası gerektiriyor. Mahkeme, Lee’nin şartlı tahliye başvurusunda bulunabilmesi için en az 10 yıl hapis yatması gerektiğine hükmedecek. Sanığın cezası 26 Kasım’da açıklanacak.