Twitch ve Kick'in yayın sağlayıcısına erişim engeli

Yayınlanma:
Yayın platformu Kick ve Twitch'in canlı yayın altyapısını sağlayan Amazon'un video aktarma sistemine erişim engeli getirildi.

Milyonlarca kullancının kullandığı Twitch ve Kick yayın platformlarının altyapısını sağlayan Amazon'un video aktarma sistemine erişim engeli getirildi.

Kararın yasa dışı bahis gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

EngelliWeb, İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Amazon AWS'nin canlı yayın servisi Amazon Interactive Video Service (IVS) tarafından kullanılan alan adı, yasa dışı bahis gerekçesiyle, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 16 Eylül 2025 tarihli ve 2025/134 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Alan adının erişime engellenmesinin sonrasında Amazon IVS alt yapısını kullanan yayın platformu Kick gibi web sitelerinde canlı yayınların izlenmesinde sorun yaşandığı görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

