Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde yine kaza: İskele çöktü işçiler yaralandı

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde yine kaza: İskele çöktü işçiler yaralandı
Yayınlanma:
İstanbul'da iş kazalarının sıkça yaşandığı adreslerden biri olan Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde yine hareketli dakikalar yaşandı. Bir tersanede yapımı devam eden geminin inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Tuzla Tersane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tersane sahasında yapımı süren bir gemide çalışma yapıldığı esnada, işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

istanbul-tuzlada-tersanede-iskele-cokt-1062837-315368.jpg

YARALI EMEKÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çökme sırasında iskelede bulunan ve düşerek yaralanan 2 işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı emekçiler, ambulanslarla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi devrildi: 1 ölüTuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi devrildi: 1 ölü

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye sevk edilen işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, iskelenin çöküş nedenini ve olayda bir ihmal olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

