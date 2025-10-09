İstanbul'un Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bakıma alınan Ukrayna bandıralı bir kuru yük gemisi, bugün öğleden sonra yan yattı. Meydana gelen kazada 46 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla'daki bir tersanede meydana geldi. Bakım için havuzda bulunan Ukrayna bandıralı kuru yük gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada geminin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu, 46 yaşındaki Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen kapağın altında kalarak feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.Geminin yan yatmasıyla birlikte kaynak oksijen tüplerinde sızıntı meydana geldiği belirtilirken, polis ekipleri olası bir patlama riskine karşı bölgeyi güvenlik şeridine alarak çalışanları ve çevredeki personeli uzaklaştırdı

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri bir yandan güvenlik önlemleri alırken, denize başka bir işçinin düşme ihtimaline karşı su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemelerde başka bir kayıp olmadığı tespit edildi. Bölgede etkili olan lodos ve dalgalı denizin, geminin dengesini kaybetmesine neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden Ukraynalı işçinin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin de olay yerindeki bekleyişi sürüyor.