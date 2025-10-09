Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi devrildi: 1 ölü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi devrildi. Gemide yabancı uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalar sürüyor

İstanbul'un Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bakıma alınan Ukrayna bandıralı bir kuru yük gemisi, bugün öğleden sonra yan yattı. Meydana gelen kazada 46 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla'daki bir tersanede meydana geldi. Bakım için havuzda bulunan Ukrayna bandıralı kuru yük gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada geminin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu, 46 yaşındaki Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen kapağın altında kalarak feci şekilde can verdi.

istanbul-tuzla-tersaneler-bolgesinde-955640-283792.jpg

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.Geminin yan yatmasıyla birlikte kaynak oksijen tüplerinde sızıntı meydana geldiği belirtilirken, polis ekipleri olası bir patlama riskine karşı bölgeyi güvenlik şeridine alarak çalışanları ve çevredeki personeli uzaklaştırdı

istanbul-tuzla-tersaneler-bolgesinde-955639-283792.jpg

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri bir yandan güvenlik önlemleri alırken, denize başka bir işçinin düşme ihtimaline karşı su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemelerde başka bir kayıp olmadığı tespit edildi. Bölgede etkili olan lodos ve dalgalı denizin, geminin dengesini kaybetmesine neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden Ukraynalı işçinin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin de olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Türkiye
Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
Son Dakika | İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri İstanbul'da
'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı
'Babam savcı' demişti: Polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı
Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama
Son Dakika | İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 20 tutuklama