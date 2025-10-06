Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tek kişilik hücreye alındı

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tek kişilik hücreye alındı
Yayınlanma:
'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamalarıyla 145 gündür tutuklu bulunan 29 yaşındaki gazeteci Furkan Karabay tek kişilik hücreye alındı. Karabay'ın aralarında Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin de bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede Karabay’a, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamaları yöneltildi. İddianamede, Karabay’ın sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul başsavcılığını eleştirdiği paylaşımlarına yer verildi ve bu paylaşımlarla ‘terörle mücadelede görev almış kişilerin hedef gösterildiği’ öne sürüldü. Karabay'ın bir başka paylaşımında ise ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediği’ iddia edildi. Bu suçlamalarla gazetecinin altı yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gazeteci Furkan Karabay'a beraat kararı: Tutukluluğu devam edecekGazeteci Furkan Karabay'a beraat kararı: Tutukluluğu devam edecek

TEK KİŞİLİK HÜCREYE ALINDI

145 gündür cezaevinde bulunan Karabay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, Diken’e yaptığı açıklamada müvekkilinin tek kişilik hücreye alındığı bilgisini doğruladı.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Furkan Karabay'ın, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı ve TİP Milletvekili Can Atalay gibi isimlerin de bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne nakledildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim