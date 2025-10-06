Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tek kişilik hücreye alındı

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede Karabay’a, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamaları yöneltildi. İddianamede, Karabay’ın sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul başsavcılığını eleştirdiği paylaşımlarına yer verildi ve bu paylaşımlarla ‘terörle mücadelede görev almış kişilerin hedef gösterildiği’ öne sürüldü. Karabay'ın bir başka paylaşımında ise ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediği’ iddia edildi. Bu suçlamalarla gazetecinin altı yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gazeteci Furkan Karabay'a beraat kararı: Tutukluluğu devam edecek

TEK KİŞİLİK HÜCREYE ALINDI

145 gündür cezaevinde bulunan Karabay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, Diken’e yaptığı açıklamada müvekkilinin tek kişilik hücreye alındığı bilgisini doğruladı.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Furkan Karabay'ın, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı ve TİP Milletvekili Can Atalay gibi isimlerin de bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne nakledildiği bilgisini paylaştı.