Tutuklu Fatih Altaylı'nın RTÜK'e itirazı reddedildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına lisans zorunluluğu getirmişti.

27 Mart'ta alınan kararı Altaylı ve avukatları yargıya taşımıştı. Söz konusu itiraz Ankara Mahkeme kararında “tek başına idari bir davaya konu edilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI RTÜK'ÜN LİSANS DAYATMASINI YARGIYA TAŞIMIŞTI

RTÜK 27 Mart’ta yaptığı kurul toplantısında Fatih Altaylı ve Flu TV'nin YouTube hesaplarına, yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanımıştı.

Karar üzerine Altaylı ve avukatları RTÜK’e ilgili kararın iptali için dava açtı.

TUTUKLU GAZETECİNİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Altaylı ve avukatlarının başvurusu hakkında kararını veren Ankara 6. İdare Mahkemesi, kararında başvurunun “tek başına idari bir davaya konu edilmesinin mümkün olmadığı”nı söyledi.

Bu gerekçeyle esasın incelenmesine olanak bulunmadığını belirten mahkeme, davayı reddetti.

19 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı 19 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.