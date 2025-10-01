Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak

Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutuklu bulunmasına rağmen partisinin 17 Ekim’de yapılacak il kongresinde yeniden il başkanlığına aday olacak.

Halktv.com.tr / ÖZEL HABER

Edinilen bilgilere göre Aslanoğlu, 13 Ekim’de yapılacak duruşmasında tahliye edilmesi halinde kongreye bizzat katılacak ve seçilmesi durumunda görevine devam edecek.

Şenol Aslanoğlu adliye koridorlarından seslendi: Konu ben değilimŞenol Aslanoğlu adliye koridorlarından seslendi: Konu ben değilim

TAHLİYE EDİLMESİ İHTİMALİNE KARŞI YOL HARİTASI BELİRLENDİ!

Parti kaynakları, Aslanoğlu’nun tahliye edilmemesi ihtimaline karşı da bir yol haritası belirledi. Buna göre kongrede seçilmesi halinde, il başkanlığı görevini Aslanoğlu adına bir başkanvekili yürütecek. Ancak CHP İzmir örgütü, il başkanlığında sonuna kadar Şenol Aslanoğlu’nun ismi üzerinde ısrarcı olacak.

CHP İzmir’deki kongre süreci, Aslanoğlu’nun tutukluluk durumu nedeniyle partinin genel merkezinde de yakından takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu