Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak

Halktv.com.tr / ÖZEL HABER

Edinilen bilgilere göre Aslanoğlu, 13 Ekim’de yapılacak duruşmasında tahliye edilmesi halinde kongreye bizzat katılacak ve seçilmesi durumunda görevine devam edecek.

Şenol Aslanoğlu adliye koridorlarından seslendi: Konu ben değilim

TAHLİYE EDİLMESİ İHTİMALİNE KARŞI YOL HARİTASI BELİRLENDİ!

Parti kaynakları, Aslanoğlu’nun tahliye edilmemesi ihtimaline karşı da bir yol haritası belirledi. Buna göre kongrede seçilmesi halinde, il başkanlığı görevini Aslanoğlu adına bir başkanvekili yürütecek. Ancak CHP İzmir örgütü, il başkanlığında sonuna kadar Şenol Aslanoğlu’nun ismi üzerinde ısrarcı olacak.

CHP İzmir’deki kongre süreci, Aslanoğlu’nun tutukluluk durumu nedeniyle partinin genel merkezinde de yakından takip ediliyor.