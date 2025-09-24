Tutuklu Albay Özeller: Türk ordusunun hakkını savunuyorum

Tutuklu Albay Özeller: Türk ordusunun hakkını savunuyorum
Yayınlanma:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki paylaşımları nedeniyle tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller'i cezaevinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Özeller'in "Kucağımda şehit verdiğim yüzbaşının ve tüm şehitlerin hakkını savunuyorum. Ben Türk ordusunun hakkını savunuyorum" dediğini aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Efirli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Adıgüzel, Özeller'in tutuklanmasını eleştirdi.

Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları sonrasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Milletvekili Adıgüzel, Özeller'in tutukluluğunu bir "sindirme operasyonu" olarak nitelendirdi. Adıgüzel, yasalara göre tutuklamayı gerektirmeyen bir suçtan dolayı tutuklama yapıldığını ve bunun amacının toplumu sindirmek, fikir ve ifade özgürlüğünü engellemek olduğunu savundu.

Adıgüzel, "halkı kin ve düşmanlığa sevk edenlerin" başka yerlerde aranması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkı kin ve düşmanlığa sevk edeni arıyorsanız, uydurma dosyalarla belediye başkanlarımızı içeriye tıkan, dün de Mansur Yavaş'a uydurma dosya hazırlayan, seçilmiş belediye başkanlarına zulmeden savcılarınızda arayın."

"TÜRK ORDUSUNUN HAKKINI SAVUNUYORUM"

Ziyareti sırasında Özeller'in kendisine, "Kucağımda şehit verdiğim Yüzbaşı Yiğitcan'ın ve şimdi 10 yaşında olan kızı Sare'nin hakkını savunuyorum. Ben Türk ordusunun hakkını savunuyorum" dediğini aktaran Adıgüzel, toplum vicdanının bu tür tutuklamalarla zedelendiğini ifade etti.

Adıgüzel, Özeller'in kaçma şüphesi olmadığını vurgulayarak, "PKK'lı teröristlerden kaçmayan Albay Özeller adliyeden mi kaçacak? Emniyetten mi kaçacak, sizden mi kaçacak?" diye sordu. Adıgüzel, bu tutuklamanın Özeller üzerinden topluma yönelik bir korkutma operasyonu olduğunu belirtti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

