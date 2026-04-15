Tutuklanan Simge Barankoğlu hakkında iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Simge Barankoğlu, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından 7 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Uyuşturucu test sonucu çıkan Güzide Duran'dan ilk açıklama

44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu hakkında müstehcenlik suçundan iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianame 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Tutuklanan Elif Karaarslan ve Cansel Ayanoğlu'ndan şaşırtan karar