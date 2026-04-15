CHP'den iktidara acil çağrı: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından sonra paylaştı

Şanılurfa Siverek'te 14 Nisan'daki saldırıdan bir gün sonra bu kez de Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda biri öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün ise durumlarının ağır olduğunu ifade etti.

Sayısı artan okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması için CHP'den iktidara acil çağrı ve bir öneri geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISINDAN SONRA CHP'DEN İKTİDARA ACİL ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak okullardaki saldırılara karşı partisinin önerisini hatırlattı. İktidarın politikalarının "başarısız" olduğunu ve şiddetin okullara kadar indiğini vurgulayan Zeynel Emre, "65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmesini" önerdiklerini söyledi.

Önerilerinin "acilen" hayata geçirilmesini talep eden Emre, şunları söyledi:

"Dün Şanlıurfa’da, bugün de Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda silahlı saldırı meydana geldi. AK Parti’nin başarısız politikaları nedeniyle şiddet, eğitim yuvalarımız olan okullarımıza kadar inmiştir. Partimizin önerisi olan 65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmesi acilen hayata geçirilmelidir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatı her şeyden önce gelir."

ÖZGÜR ÖZEL DE 1 AY ÖNCE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Uzman çavuşların 7 yıllık görev süresinin sonunda kamuya memur olarak atamalarının yapılmasına ilişkin sorunlar sürerken CHP lideri Özgür Özel'den öneri gelmişti. Her fırsatta belediyelere uzman çavuş alımı yaptıklarını ancak atama sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini ifade eden Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada okulların güvenliğinin sağlanması için 65 bin uzman çavuşun güvenlik personeli olarak atanmasını önermişti.

Özgür Özel'in o sözleri şu şekilde: