CHP'den iktidara acil çağrı: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından sonra paylaştı
Şanılurfa Siverek'te 14 Nisan'daki saldırıdan bir gün sonra bu kez de Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda biri öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün ise durumlarının ağır olduğunu ifade etti.
Sayısı artan okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması için CHP'den iktidara acil çağrı ve bir öneri geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak okullardaki saldırılara karşı partisinin önerisini hatırlattı. İktidarın politikalarının "başarısız" olduğunu ve şiddetin okullara kadar indiğini vurgulayan Zeynel Emre, "65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmesini" önerdiklerini söyledi.
Önerilerinin "acilen" hayata geçirilmesini talep eden Emre, şunları söyledi:
"Dün Şanlıurfa’da, bugün de Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda silahlı saldırı meydana geldi. AK Parti’nin başarısız politikaları nedeniyle şiddet, eğitim yuvalarımız olan okullarımıza kadar inmiştir.
Partimizin önerisi olan 65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmesi acilen hayata geçirilmelidir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatı her şeyden önce gelir."
ÖZGÜR ÖZEL DE 1 AY ÖNCE ÇAĞRI YAPMIŞTI
Uzman çavuşların 7 yıllık görev süresinin sonunda kamuya memur olarak atamalarının yapılmasına ilişkin sorunlar sürerken CHP lideri Özgür Özel'den öneri gelmişti. Her fırsatta belediyelere uzman çavuş alımı yaptıklarını ancak atama sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini ifade eden Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada okulların güvenliğinin sağlanması için 65 bin uzman çavuşun güvenlik personeli olarak atanmasını önermişti.
Özgür Özel'in o sözleri şu şekilde:
"Okullardaki güvenlik için 65 bin güvenlik görevlisine ihtiyaç var. Buradan ilan ediyoruz.
Orduda görev yapan uzman çavuşlarımız var. Bunlara devletin taahhüdü var; 7 yıl çalıştıktan sonra ayrılabilirsin, bir resmi kurumda görevlendirileceksin. Hepsi belediyelerimizin kapısında kuyrukta. Biz imkan oldukça zabıtaları oradan alıyoruz ama 7 yılda emekliliğin, daha doğrusu görevi bırakıp bir başka kamu kurumuna gelmenin belediyelerle yapılabilecek hali yok, doygunluğa ulaşmış durumda. Yine de her fırsatta alıyoruz.
Ama buradan bütün uzman çavuşlara söylüyorum, bütün velilere söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında, hükümet programında ve seçim vaatlerinde yer alacak ilk elden 65 bin uzman çavuş okullarda bu tip durumlara karşı güvenlik görevlisi olarak; uyuşturucuya, şiddete karşı güvenlik görevlisi olarak görev yapacak.
Uzman çavuşlarımız zaten eğitimleri var, bu konuda eğitim alacaklar. Şahane bir kıyafetleri olacak. Hepimizin içi rahat edecek. Seçilmiş ve iyi giyilmiş, öğrencilerle nasıl diyalog kuracağını bilen ve suça karşı caydırıcı uzman çavuşlarımız..."