Tutuklanan Elif Karaarslan ve Cansel Ayanoğlu'ndan şaşırtan karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında eski hakem Elif Karaarslan ve fenomen Cansel Ayanoğlu’nun da bulunduğu 8 kişi uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa teşvik ve müstehcenlik gibi suçlamalarla tutuklandı.

TUTUKLANAN ELİF KARAARSLAN VE CANSEL AYANOĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN KARAR

Kararın ardından Karaarslan ve Ayanoğlu’nun sosyal medya hesaplarındaki gelir getiren "abonelik" özelliğini kaldırdıkları görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklanmıştı.

Hakimlik, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan’ın tutuklanmasına karar vermişti.