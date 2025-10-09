Tutuklanan AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sevk yazısı ortaya çıktı

Tutuklanan AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sevk yazısı ortaya çıktı
Bir dönem AKP sıralarında milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocabıyık'ın tutuklanmasına gerekçe olarak, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri gösterildi.

Geçen yıl partisinden ihraç edilen ve sonrasında muhalif kimliğiyle öne çıkan AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma jet hızıyla tutuklamayla sonuçlanırken, Kocabıyık'ın mahkemeye sevk yazısının detayları, iktidara yönelik eleştirilerin nasıl "suç" kapsamına alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet gazetesinin ulaştığı sevk yazısına göre, Kocabıyık'a altı ayrı sosyal medya paylaşımı ve Cumhuriyet'te yayımlanan röportajı gerekçe gösterilerek “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildi. Suçlamaların merkezinde ise, Kocabıyık’ın, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve bu tutuklamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan eleştirileri yer aldı.

"SUÇ" KAPSAMINA ALINAN O CÜMLELER

Kocabıyık’ın, sosyal medya hesabında kullandığı “Bir iktidar sahibi düşünün, rakibinden korktuğu için onu hapse attırarak kurtulmak istiyor” ve “Tayyip Erdoğan, geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” cümleleri de suç kapsamında değerlendirildi.

GEREKÇE: KAÇMA ŞÜPHESİ

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Kocabıyık’ın paylaşımlarının “cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu” ve eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle suçun "zincirleme şekilde işlendiğinin" değerlendirildiği belirtildi.

Ancak en dikkat çekici gerekçe, tutuklama talebinin dayandırıldığı "kaçma şüphesi" oldu.

Hüseyin Kocabıyık’ın, kısa bir süre içinde İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne nakledilmesi bekleniyor.

