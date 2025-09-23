Son dakika | TÜSİAD yöneticilerinin yargılandığı dava ertelendi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Turan ve Aras hakkında, 13 Şubat tarihinde düzenlenen dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek, 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması, bugün saat 14.00'te Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Soruşturma sürecinde Orhan Turan ve Ömer Arif Aras, 20 Şubat tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade vermişti. İki isim, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmiş ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşmasında karar çıkmadı. Sonraki celse 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30’da görülecek

NE OLMUŞTU

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat'ta derneğin genel kurulunda yaptığı konuşmada, son haftalarda politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullandı.

Aras, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalara da dikkati çekerek, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor" diye konuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalaya yangını başta olmak üzere yaşanan trajik olaylar hakkında da, "Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur, yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur... Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" dedi.