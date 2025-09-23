Son dakika | TÜSİAD yöneticilerinin yargılandığı dava ertelendi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, genel kurul konuşmaları nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Davanın ikinci duruşmasında karar çıkmadı. Sonraki celse 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30’da görülecek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Turan ve Aras hakkında, 13 Şubat tarihinde düzenlenen dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek, 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması, bugün saat 14.00'te Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Soruşturma sürecinde Orhan Turan ve Ömer Arif Aras, 20 Şubat tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade vermişti. İki isim, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmiş ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşmasında karar çıkmadı. Sonraki celse 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30’da görülecek

NE OLMUŞTU

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat'ta derneğin genel kurulunda yaptığı konuşmada, son haftalarda politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullandı.

Aras, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalara da dikkati çekerek, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor" diye konuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalaya yangını başta olmak üzere yaşanan trajik olaylar hakkında da, "Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur, yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur... Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Can Holding soruşturmasının fitilini YÖK mü ateşledi? Bilgi Üniversitesi'nin kayyumu konuştu
Can Holding soruşturmasının fitilini YÖK mü ateşledi?
Öğretmenler isyanda! Okullarda ne temizlik ne güvenlik var
Öğretmenler isyanda! Okullarda ne temizlik ne güvenlik var
6 Şubat'ta yerle bir oldu: Hakimbey apartmanı davasında savcılık talebini açıkladı
6 Şubat'ta yerle bir oldu: Hakimbey apartmanı davasında savcılık talebini açıkladı