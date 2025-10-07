Türkiye'ye getireceklerdi! Napoli'de yakaladılar: Bu ülkeye yapmayın artık bunu

İtalya’nın Napoli kentinde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda, yasa dışı şekilde yurt dışına gönderilmek istenen tehlikeli atık maddeler ele geçirildi.

Konteynerde kentsel katı atıklar, kullanılmış yağ filtreleri, lastikler, elektrik kabloları ve arıtılmamış araç parçaları bulundu, bir kişi tutuklandı.

TÜRKİYE'YE GETİRECEKLERDİ! NAPOLİ'DE YAKALADILAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli Ekolojik Operasyon Birimi (NOE) Carabinieri tarafından yürütülen büyük çaplı bir operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı olarak gönderilmek istenen 370 ton atık ele geçirildi.

Denetim, sınır ötesi sevkiyatların kontrolü kapsamında bir liman terminalinde başlatıldı.

Campania bölgesindeki Caivano merkezli bir şirket tarafından üretilen ve Türkiye’nin İzmir kentindeki bir çelik fabrikasına gönderilen demir hurda sevkiyatından şüphelenen NOE ekipleri, Campania Bölgesel Çevre Koruma Ajansı (ARPA) teknik desteğiyle kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

İncelemelerde, kentsel katı atıklar, odun, kullanılmış yağ filtreleri, pil parçaları, arıtılmamış araç parçaları (devre kartları ve mekanik parçalar), lastikler, elektrik kabloları ile yağ ve gres kalıntıları içeren ambalajlar gibi tehlikeli atıkların konteynerde yer aldığı tespit edildi.

Operasyonda, San Giuseppe Vesuviano’dan 32 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Şüpheli, söz konusu maddelerin “ham madde” olduğunu iddia etti.

BU ÜLKEYE YAPMAYIN ARTIK BUNU

İzmir Kemalpaşa’da bir evin bahçesinde depolanan yaklaşık 500 ton atık plastik ve çöpün içerisinde tehlikeli atık sınıfından malzemelerin görüntüsü ortaya çıkmış, İtalya’dan usulsüz yollarla getirildiği belirlenen atıkların yarattığı çevre ve sağlık sorunu tartışmalara neden olmuştu.

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra Avrupa’nın çöpünü alan ikinci ülke olduğunu ifade ederken atıkların içerisinde “kırmızı kod” olarak adlandırılan çevre ve sağlık açısından ölümcül riskler barındıran tehlikeli atıkların da olduğunu söylemişti.

Karaman, “Avrupa kendi çöpünü bertaraf etmek için bazı ülkelere bu çöpleri veriyor. Endonezya gibi, Hindistan gibi. Türkiye şu anda Endonezya’dan sonra en çok çöp ithal eden ikinci ülke. Çöp getiren şirketler konteyner başına 2 bin avro da para alıyor. Bunlar da plastik kodu kullanıyorlar, yani değerlendirilebilir atık diye getiriyorlar. Burada herhangi bir denetim gözetim mekanizması olmadığı için firmanın beyanını esas alıyorlar ve o çöpler getiriliyor. Bu ülke için de bir ihanettir” diyerek tehlikeyi açıklamıştı.

Konu Meclis gündemine de taşınırken CHP'li Murat Bakan o dönemin de Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltmişti.: