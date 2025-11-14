Türkiye'nin konuştuğu anne-oğul olayında annenin cep telefonu da bulundu

Türkiye'nin konuştuğu anne-oğul olayında annenin cep telefonu da bulundu
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) tespit edildiği bölgede annenin kayıp cep telefonu da bulundu. Çıktığı televizyon programında olayla ilgili şüpheli ifadeler verdiği öne sürülen eski enişte Mustafa Uzun'a, savcılık tarafından elektronik kelepçe tedbiri getirildi.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden çıkıp, bir daha dönmedi.

CENAZELERİ TORAĞA VERİLDİ

Kayıp olarak aranan anne-oğulun 9 gün sonra Köseali köyü mevkisinde 50 metre arayla cansız bedenleri bulundu. Anne ve oğlunun cenazeleri, dün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Anne Huriye Helvacı'nın ölü bulunduğu yerde AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafından yapılan arama çalışmasında cep telefonu bulunamadı.

CEP TELEFONU BULUNDU

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonunu da buldu.

yeni-proje-9.jpg

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor.

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul'da bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunduğu öne sürülen Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe tedbiri getirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

