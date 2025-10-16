Türkiye'nin en çok aranan numaraları belli oldu! Randevu ve geçim çilesi rakamlara yansıdı

2025’in ikinci çeyreğinde vatandaşlar en çok 182 MHRS hattını aradı. En uzun görüşmeler ise 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezi ile yapıldı. En kısa konuşma süresi ise 112 Acil hattında kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı 2025 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, Türkiye’de üç büyük operatör üzerinden yapılan kısa numara aramalarında 182 (Merkezi Hastane Randevu Sistemi/MHRS) en sık aranan hat oldu. Vatandaşlar, hastane randevusu için bu numarayla ortalama 266 ila 271 saniye arasında görüşme yaptı.

Turkcell ve TT Mobil kullanıcıları için en çok aranan ikinci kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olurken, Vodafone kullanıcıları 186 Elektrik Arıza hattını ikinci sıraya yerleştirdi.

İLK BEŞE GİRDİLER

İlk beş arasında 185 (Su Arıza), 153 (Zabıta/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) numaraları da yer aldı.

Görüşme sürelerinde ise zirvede 170 numarası yer aldı. TT Mobil’de 337, Vodafone’da 331 saniyelik ortalamalarla en uzun süre bu hatla konuşuldu. Bu hattan genellikle çalışanların mesai ve rapor ücretleriyle ilgili bilgi aldığı belirtildi. Ancak 170, Turkcell kullanıcılarının ilk beşinde yer almadı.

Öte yandan 112 hattı, her üç operatörde de en kısa süreyle konuşulan numara oldu. Görüşme süreleri Turkcell ve TT Mobil’de 62 saniye, Vodafone’da ise 76 saniye olarak kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

