Türkiye'nin aldığı Eurofighter'lara Yunanistan engeli iddiası! MSB'den açıklama geldi
Uluslararası basında yer alan "Türkiye'nin yeni Eurofighter uçaklarını Ege hava sahasındaki görevlerde kullanamayacağına yönelik iddialara Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık kaynakları, herhangi bir kısıtlayıcı şartın kabul edilmediğini belirterek, jetlerin Ege'deki devriye uçuşları da dahil olmak üzere her türlü görevde yer alacağını kesin bir dille ifade etti.

Türkiye'nin, milli muharip uçağı KAAN envantere girene kadar hava gücünü takviye etmek amacıyla almayı planladığı Eurofighter Typhoon uçakları, uluslararası alanda yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle İsrail ve Yunanistan medyasında, Türkiye’nin İngiltere, Katar ve Umman’dan toplamda 44 adet Eurofighter almasının bölgesel güç dengelerini kendi aleyhlerine değiştireceği yönünde endişeler dile getirildi.

ULUSLARARASI MEDYADA "YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILAMAZ" İDDİASI

Gazeteci Murat Yetkin’in Yetkin Report’ta yayımladığı yazısına göre, tartışmaların odağında, Alman Der Spiegel sitesinde yer alan bir iddia bulunuyor. Habere göre Almanya, Türkiye'ye satış izni vermeden önce bu uçakların başka bir NATO üyesine karşı kullanılmaması yönünde bir teminat aldı. Bu iddia, ilk olarak Yunanistan ve Ege hava sahasını akıllara getirirken, uluslararası medya tarafından da sıkça alıntılandı. Alman kaynakları doğrudan bir ülke ismi vermese de, iddianın medyada bu şekilde yer aldığına dikkat çekiliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

Murat Yetkin’in Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına yönelttiği sorulara verilen yanıtlara göre, Bakanlık bu iddiaları kategorik olarak reddediyor. Bakanlık kaynakları, "Türkiye'nin herhangi bir şartı kabul etmesi mümkün değil" diyerek, uçakların kullanımı konusunda herhangi bir kısıtlama veya taahhüt verilmediğini net bir şekilde ifade etti. Bu çerçevede kaynaklar, söz konusu iddiaları tartışmayı dahi "saçma" olarak nitelendirdi ve Eurofighter jetlerinin Ege'deki görevlerde de kullanılabileceğini vurguladı.

YAZILIM VE MÜHİMMAT YETKİSİ TÜRKİYE'DE OLACAK

Yazıda, uçakların yazılım ve mühimmat entegrasyonuna ilişkin kritik sorular da yanıt buluyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter uçaklarına milli yazılımların ve mühimmatların entegrasyonu için Türkiye’nin tam yetkili olacağını belirtti. Bu durum, uçağın "Dost-Düşman Tanımlama" (IFF) gibi sistemlerinin Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre kodlanabileceği anlamına geliyor.

Yunanistan’ın karşı çıktığı belirtilen Meteor füzelerinin alım paketine dahil olup olmadığı sorusuna ise Bakanlık kaynakları, "Meteor ve başka füzeler de olacak" yanıtını verdi, ancak şimdilik daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Son dakika | KAAN gelene kadar Eurofighter! MSB açıkladıSon dakika | KAAN gelene kadar Eurofighter! MSB açıkladı

FİYAT FARKININ NEDENİ EKONOMİK ETKİ

İngiltere'nin anlaşmayı 8 milyar sterlin, Milli Savunma Bakanlığı'nın ise 5,4 milyar dolar olarak açıklaması arasındaki farkın nedeni de yazıda açıklığa kavuşturuldu. Bakanlık kaynaklarına göre, Türkiye'nin açıkladığı rakam 20 uçak, görev ekipmanları ve mühimmatı kapsıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın açıkladığı rakamın ise anlaşmanın İngiliz ekonomisine istihdam ve gelecekteki potansiyel lojistik anlaşmaları da içeren toplam katkısını ifade ettiği belirtildi. Starmer, bu durumu "20 uçak, 20 bin iş" sloganıyla duyurmuştu.

F-35 SÜRECİ VE EUROFIGHTER ALIMI

Yazının sonunda, Türkiye'nin Eurofighter alımına neden ihtiyaç duyduğuna da değiniliyor. ABD ile yaşanan S-400 krizi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının bu duruma yol açtığı hatırlatılıyor. Eğer F-35 anlaşması bozulmasaydı, Türkiye'nin Eurofighter alımına hiç gerek kalmayabileceği vurgulanıyor.

