Türkiye'den firar eden suçlular Gürcistan'da köy hayatı yaşıyormuş! Akın akın gidiyorlar
Gürcistan son dönemde çok sayıda Türk firar etti. Galip Öztürk ve Daltonlar çetesinden Ahmet Aydın da firariler arasında. Suçluların, Gürcistan'a gitme nedenleri de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve bakanlık personeliyle birlikte Gürcistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürcistan seçimlerine günler kala yapılan ziyarette Yerlikaya, hem İçişleri Bakanı Gela Geladze hem de Başbakan Irakli Kobakhidze ile görüştü.

Tolga Şardan’ın T24’te aktardığına göre, Gürcistan’ın son dönemde Türkiye’nin aradığı çok sayıda firariyi yakalayıp iade ettiği görülüyor. Şardan, "Neredeyse hemen her hafta Tiflis’ten kalkıp Ankara’ya inen bakanlığın uçağıyla birden fazla firari ülkeye getiriliyor." dedi.

AKIN AKIN GÜRCİSTAN'A KAÇIYORLAR

Türkiye’de suç işleyip izini kaybettiren kişilerin en çok yöneldiği ülkelerden biri Gürcistan oldu. Şardan’ın yazısında verdiği örnekler dikkat çekti:

  • Türkiye’nin Interpol’ün kırmızı bülteniyle aradığı ve geçmişte Metro Turizm'in patronu olan Galip Öztürk, 2018’den bu yana Gürcistan’da yaşıyor ve artık Gürcistan vatandaşı.
  • Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle kırmızı bültenle aranıyor.
  • Daltonlar çetesinin firari üyesi Ahmet Aydın, geçtiğimiz temmuz ayında yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.
  • Sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu çifti, haklarındaki dava sonrası Gürcistan’dan Türkiye’ye dönmüştü.

PEKİ NEDEN GÜRCİSTAN? İŞTE ÜÇ NEDENİ

Şardan, firarilerin neden Gürcistan’ı 'neden' tercih ettiğine dair üç temel neden sıralıyor:

Kolay kaçış yolu:

“Pasaportla yasal şekilde Sarp Sınır Kapısı’nı kullanarak Batum’a, dolayısıyla Gürcistan’a geçmek çok basit. Ancak firariler elbette bu yolu kullanmıyorlar. Onlar için, iki ülke sınırı üzerindeki Borçka’ya bağlı Camili Köyü üzerinden Gürcistan’a geçmek pasaportla yasal geçişten daha kolay ve zahmetsiz.”

Abhazya alternatifi ve sahte pasaportlar:

“Batum’da bulunan kaçaklar, buradan Abhazya’ya geçerek daha rahat yaşam imkanına kavuşuyor. Önce 20 – 30 bin dolar karşılığında sahte Rus vatandaşı pasaportu elde edilmesiyle birlikte Abhazya’dan Avrupa’ya gerçekleşen uçak seferleriyle ‘ver elini Avrupa…’”

Kırsalda yeni bir yaşam:

Batum’da oldukça iyi yaşam koşullarında günlerini geçiren firarilerden bazıları, son dönemde Batum’un dağ köylerinde satın aldıkları hazır evlerde veya boş arazilere basit evler yaptırıp köy hayatı yaşamaya başladılar. Güvenlik kuvvetlerinin baskınlarından kurtulmak amacıyla yeni hayata başlayanlar, biraz da parayı kullanıyorlar saklanırken. Rüşvet verip izlerini kaybettirme başarısını gösterenler var.

1.200 FİRARİ GÜRCİSTAN'DA

Şardan, her suçtan aranan 1.200 firarinin şu anda halihazırda Gürcistan'da olduğunu aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

