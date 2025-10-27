Türkiye'deki IŞİD'lilerin hangi uygulamayı kullandığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları belirlenen 9'u yabancı uyruklu 24 kişi hakkında işlem başlatıldı. Anadolu Ajansı, dokuz yabancı hakkında, "yabancı terörist savaşçı" bilgisini de verdi.

Şüphelilerin, örgütsel haberleşme için “Rockhetchat” adlı uygulamayı kullandıkları, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

ÜÇ FİRARİ VAR

Polis ekipleri, 11 ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 kişi yakalandı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.