Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen kişilere ait ev ve iş yerleriyle birlikte toplam 72 adreste arama yapılırken söz konusu operasyonun, belediyedeki bazı ihaleler ve iş ilişkileri üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

GÖKAN ZEYBEK ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki göstererek “İrade büyüktür. Millet büyüktür. Kazanamayacaksınız, demokrasi kazanacak” ifadelerini kullandı.

“Yine bir şafak operasyonu… Yine bitmiş, tükenmiş bir iktidarın çaresiz masa başı oyunları.Ne yaparsanız yapın o sandık gelecek, bu düzen değişecek” sözlerini sarf eden Zeybek, “Bayrampaşa Belediyemize yönelik hukuksuz bir operasyonla; Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve toplam 48 yol arkadaşımız gözaltına alındı.” dedi.

“BU İNANCA YENİLECEKSİNİZ”

Zeybek, “Kirli oyunlarınız da baskılarınız da bizi yıldıramaz; biz milletimizin iradesini ve demokrasiyi sonuna kadar savunacağız.” derken sözlerini “Bu inanca, bu cesarete yenileceksiniz.” ifadeleriyle noktaladı.

