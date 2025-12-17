Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama

Lübnan’da yayın yapan El Akbar gazetesi, Lübnan hükümetinin Türkiye ve Suriye ile istişare etmeden GKRY ile deniz sınırı anlaşması imzaladığını ve bu durumun Ankara’da büyük bir rahatsızlığa yol açtığını ileri sürdü. Gazete, bu adımın "bölgesel dengelerin ihlali" olarak nitelendirildiğini ve Türkiye'nin haklarına zarar verdiğini iddia etti.

"İSRAİL LOBİSİ VE WASHİNGTON BASKISI" İDDİASI

Gazetenin haberinde, anlaşmanın Lübnan’ı İsrail ile aynı çizgiye yaklaştırdığı, sürecin Washington’ın sınırlı baskısı ve Lübnan-İsrail lobiciliğinin etkisiyle şekillendiği gibi ağır ithamlar yer aldı. Ayrıca Türkiye’nin, Lübnan’ın Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılarak Türkiye’yi dışlamasına tepki gösterdiği ve bu çerçevede Beyrut’a özel bir heyet göndererek itirazlarını ilettiği iddiaları da kamuoyuna yansıtıldı.

Gazze'ye göndermek için 600 ton et alacaktı: Lübnanlı iş insanı milyonlarca lira dolandırıldı!

CUMHURBAŞKANI AVN VE "ALAN KAYBI" TARTIŞMASI

Haberde yer alan bir diğer iddia ise anlaşmanın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn sponsorluğunda hazırlandığı ve bu anlaşma sonucunda Lübnan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) ciddi bir alan kaybı yaşadığı yönündeydi. Türkiye'nin bu kayıplar ve yetki alanı ihlalleri nedeniyle uluslararası platformlarda resmi itiraz yollarını değerlendirdiği öne sürüldü.

BAKANLIK KAYNAKLARI NOKTAYI KOYDU

Söz konusu iddiaların Türk basınında da yankı bulması üzerine Dışişleri Bakanlığı kaynakları, iddiaları kesin bir dille yalanladı.