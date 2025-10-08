Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi İstanbul'da toplandı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi’nin 4. Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

Toplantıda, üç ülkenin gümrük idareleri arasındaki güçlü iş birliği vurgulanırken, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Transit Veri Değişimi Anlaşması, Uluslararası Taşımacılık Düzenlemelerine uyum, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması ve Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru’nun etkinleştirilmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Görüşmeler sonucunda, üç ülkenin temsilcileri tarafından “Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 4. Dönem Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Tutanağı” imzalandı. Böylece, önümüzdeki dönemde gümrük alanında izlenecek ortak yol haritası netleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının verimli geçtiği belirtilerek, Azerbaycan ve Gürcistan heyetleriyle ikili görüşmelerin de gerçekleştirildiği aktarıldı.

