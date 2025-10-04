Türkiye Akdeniz'e yeniden filo gönderdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi ile Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Güney Kore'den satın alınan 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz gemisi, Akdeniz’de görev alacak. İkinci geminin de yıl sonuna kadar filoya katılmasıyla Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip olacak.

TÜRKİYE AKDENİZ'E YENİDEN FİLO GÖNDERDİ

Yeni sondaj gemisi sondaj çalışmalarına başlamadan önce Taşucu Limanı’na demirledi. Türk Bayrağı ve ay-yıldız eklenerek kırmızı beyaza boyanacak yeni sondaj gemisi Akdeniz’e açılacak.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ‘’Yeni gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak’’ bilgisini paylaştı.

Bayraktar, geminin dün Türkiye’ye ulaşmasının ardından Bakanlığın resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Filomuza kattığımız 2 yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu’na ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7’nci nesil ultra derin deniz gemimiz Akdeniz’deki operasyonlarımızda görev yapacak. İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak."