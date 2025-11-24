Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş çiftçiye ödenmeyen desteğe tepki gösterdi: "Para, Saray'ın şatafatına akıyor"

Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi ve kesin hesap görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, bütçesi görüşmeleri sırasından yaptığı konuşma ile çiftçinin yaşadığı sorunlar değindi.

Milli gelir içinde tarım desteklerinin payının her geçen gün azaldığını söyleyen Ayyüce Türkeş Taş, Tarım Kanunu'nu hatırlatarak şunları söyledi:

AK Parti hükümetlerinin geçmişinde bu oran binde 63 bandında uygulanmıştı. Ancak bugün tarımsal desteklerin milli gelirdeki payı ilk seviyelere gelmiş durumda. Çünkü Türkiye hayvancılıkta öne çıkması gereken bir ülke. Tarımsal desteklerin yalnızca milli gelir için değil, bütçedeki payı da geriliyor."

Taş, çiftçiye ödenmeyen paranın, farklı kaynaklara aktığını belirterek çiftçiye verilen desteklere tepki gösteri. Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para; uçak inmeyen havalimanlarına, araba geçmeyen köprülere, şirketlere verilen garanti ödemelerine, faiz lobilerine ve Saray’ın şatafatına akarken üretim yapan çiftçiye, tarlada alın teri döken insana gelince adeta sadaka veriyor devlet. Destek vermiyor devlet, çiftçiyi borca mecbur ediyor. Sonra 'Ziraat Bankası şu kadar borç verdi' övünüyor. 2006 yılında çiftçi 100 TL üretimi yaparken bunun karşılığında yalnızca 15.5 TL borcu vardı. 2025'in ilk 6 ayındaydı çiftçi 100 TL üretim için 37 TL borca mahkum edilmiş durumda. Çiftçi artık maalesef tarlayı ekiyor ama ürün yerine borç biçiyor.

Üretim dağınık, pazarlama istikrarsız, örgütlenme yetersiz, su yönetimi kırılgan ve tarımın stratejik bütünlüğü de maalesef kaybolmuş durumda. Adeta üreticiler kaderlerine terk etmiş, tüketici de pahalıya mahkum edilmiş. Üretim planlaması maalesef hiç yok. Tarımsal üretimimizi yönlendirecek bir ulusal planlama sistemine girmemiz gerekiyor."