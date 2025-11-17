Turizmde yapay zeka müjdesi: Kemal Oral açıkladı

Küresel iklim krizi, turizm sektörünü hiç olmadığı kadar sorumlu davranmaya zorluyor. Artık çevre duyarlılığı yalnızca sosyal bir görev değil, misafirin otel tercihinde belirleyici bir kriter.

Türk kuruluşu Elektraweb, geliştirdiği yapay zeka destekli platformla otellerin enerji, su ve atık yönetimini anlık olarak izleyip karbon ayak izini düşürmesine olanak tanıyor.

TÜBİTAK 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen proje, üniversite, özel sektör, saha paydaşı iş birliğiyle geliştirildi ve halihazırda pilot otellerde aktif olarak kullanılıyor.

Sistem, farklı departmanlardan toplanan operasyonel verileri bütüncül biçimde analiz ediyor, sürdürülebilirlik göstergelerini yalın ara yüzlerle yönetime sunuyor ve alınacak aksiyonları departman bazlı önerilere dönüştürüyor.

"BİR DİJİTAL KARAR DESTEK SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜ"

Elektraweb CEO’su Kemal Oral, geliştirilen çözümün sektörde yeni bir dönemi başlattığını belirterek şunları söyledi:

"Yapay zekayı yalnızca verimlilik için değil, sürdürülebilirlik için de kullanmak zorundayız. Bizim geliştirdiğimiz platform, sahadaki gerçek veriyi anlık olarak işleyip yöneticilere doğru zamanda doğru kararı aldıran bir dijital karar destek sistemine dönüştü. Sürdürülebilirlik artık bir raporlama faaliyeti değil, yaşayan bir yönetim sürecidir."

487548.jpg
Elektraweb CEO’su Kemal Oral

Oral, platformun departman bazlı karbon takibi, sapma tespiti, otomatik öneri ve detaylı raporlama gibi modüllerle otellerin çevresel etkilerini azaltırken operasyonel verimliliği artırdığını vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinin metodolojik katkısıyla geliştirilen çözüm, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü’nün ekosistem yaklaşımıyla da uyum içinde yürütüldü. Çalışma, pilot tesislerde test edilerek farklı otel profillerine hızla adapte olabilecek esnek bir yapıya kavuşturuldu.

Bu çözüm; veri takibi, departmanlar arası ilişkilendirme, sapma tespiti, öneri ve raporlamayı tek çatı altında birleştiriyor. Türkiye’nin iklim hedefleri ile uyumlu bu dönüşüm, hem çevresel etkiyi azaltıyor hem de işletmelere ölçülebilir operasyonel kazanımlar sağlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

