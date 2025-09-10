Turizm cennetinde kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, turistik tesislerin yoğun olduğu bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. ve kuzeni H.B.A., kendilerine ait deri ve giyim mağazasının önünde oturdukları sırada, hareket halindeki bir motosikletten üzerlerine ateş açıldı. Kask taktıkları ve siyah giyimli oldukları belirtilen iki şüpheliden biri motosikleti kullanırken, arkasındaki kişi tabancayla defalarca ateş etti.

Açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği C.A. ve H.B.A. ile o sırada bölgede bulunan Rus vatandaşı Tatyana Ruppert Schiller yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı sırasında seken mermilerin çevredeki bazı dükkanlarda da maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin olay yerine gelmesi, silah seslerinin duyulmasıyla çevrede yaşanan panik hali ve saldırganların aynı motosikletle hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Kayıtlarda, yaralanan Rus turistin sekerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Jandarma ekipleri, olayın aileler arası husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.