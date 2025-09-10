Turizm cennetinde kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı

Turizm cennetinde kanlı pusu! Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı
Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesi dün akşam saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. Oteller bölgesinde, motosikletli ve kasklı iki saldırgan, hasım oldukları iddia edilen iki kuzene silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yoldan geçen bir Rus turist de vuruldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, turistik tesislerin yoğun olduğu bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. ve kuzeni H.B.A., kendilerine ait deri ve giyim mağazasının önünde oturdukları sırada, hareket halindeki bir motosikletten üzerlerine ateş açıldı. Kask taktıkları ve siyah giyimli oldukları belirtilen iki şüpheliden biri motosikleti kullanırken, arkasındaki kişi tabancayla defalarca ateş etti.

silahli-saldirida-1i-turist-3-kisi-yar-905943-269159-001.jpg

Açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği C.A. ve H.B.A. ile o sırada bölgede bulunan Rus vatandaşı Tatyana Ruppert Schiller yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı sırasında seken mermilerin çevredeki bazı dükkanlarda da maddi hasara yol açtığı bildirildi.

silahli-saldirida-1i-turist-3-kisi-yar-905945-269159.jpg

Öte yandan, olayın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin olay yerine gelmesi, silah seslerinin duyulmasıyla çevrede yaşanan panik hali ve saldırganların aynı motosikletle hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Kayıtlarda, yaralanan Rus turistin sekerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

silahli-saldirida-1i-turist-3-kisi-yar-905946-269159.jpg

Jandarma ekipleri, olayın aileler arası husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

