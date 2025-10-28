Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı konserinde yumruk yumruğa kavga
Yayınlanma:
Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kapsamında düzenlenene konserde iki grup arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.
BAYRAM KUTLAMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tunceli Valiliği tarafından Kışla Meydanı’nda konser etkinliği düzenlendi. Emrah Karaduman ve Ayna grubu sahne aldığı konser alanının dışında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.
Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Alanda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavga anı ve polisin müdahalesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak:ANKA