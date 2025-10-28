Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı konserinde yumruk yumruğa kavga

Yayınlanma:
Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kapsamında düzenlenene konserde iki grup arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.

BAYRAM KUTLAMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tunceli Valiliği tarafından Kışla Meydanı’nda konser etkinliği düzenlendi. Emrah Karaduman ve Ayna grubu sahne aldığı konser alanının dışında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

eef33c1f-8661-4d2b-8f0d-637ade7f8ee3-w.png
Tunceli Kışla Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde kavga

Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırıMenzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Alanda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga anı ve polisin müdahalesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:ANKA

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Türkiye
Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp doğaya bırakıldı
Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp doğaya bırakıldı
Atatürk’ün o sözleri canlandırıldı: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!
Atatürk’ün o sözleri canlandırıldı: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!