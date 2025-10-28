Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı konserinde yumruk yumruğa kavga

Tunceli'de Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kapsamında düzenlenene konserde iki grup arasında kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.

BAYRAM KUTLAMASINDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tunceli Valiliği tarafından Kışla Meydanı’nda konser etkinliği düzenlendi. Emrah Karaduman ve Ayna grubu sahne aldığı konser alanının dışında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

Tunceli Kışla Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde kavga

Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Alanda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga anı ve polisin müdahalesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.