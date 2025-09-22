Tunceli'de ayı şehir merkezine indi: Mahalle arasında izini kaybettirdi!
Tunceli'de kent merkezine bozayı indi. Ayı kara yolunda koşarken görüntülendi.
Tunceli’de kent merkezine inen bozayı, kara yolunda koşarken görüntülendi. Taksi şoförü Fuat Sezer, gece saatlerinde aracıyla 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nda ilerlerken yetişkin bir bozayının kara yolunda koştuğunu görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Yiyecek arayan bozayılar mahalleye indi
MAHALLE ARASINA KAÇTI, GÖZDEN KAYBOLDU
Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu. Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında yaban hayvanlarının kent merkezine indiği görülüyor.
YABAN HAYVANLARI NEDEN KENT MERKEZLERİNE İNİYOR?
Yaban hayvanlarının kent merkezlerine inmesinin başlıca nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer aldığı ifade ediliyor.