Tunceli'de ayı şehir merkezine indi: Mahalle arasında izini kaybettirdi!

Tunceli'de ayı şehir merkezine indi: Mahalle arasında izini kaybettirdi!
Yayınlanma:
Tunceli'de kent merkezine bozayı indi. Ayı kara yolunda koşarken görüntülendi.

Tunceli’de kent merkezine inen bozayı, kara yolunda koşarken görüntülendi. Taksi şoförü Fuat Sezer, gece saatlerinde aracıyla 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nda ilerlerken yetişkin bir bozayının kara yolunda koştuğunu görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bozayılar ilçe merkezine indiBozayılar ilçe merkezine indi

Yiyecek arayan bozayılar mahalleye indiYiyecek arayan bozayılar mahalleye indi

MAHALLE ARASINA KAÇTI, GÖZDEN KAYBOLDU

Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu. Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında yaban hayvanlarının kent merkezine indiği görülüyor.

tuncelide-kara-yoluna-inen-bozayi-kamer-925668-274984.jpg

YABAN HAYVANLARI NEDEN KENT MERKEZLERİNE İNİYOR?

Yaban hayvanlarının kent merkezlerine inmesinin başlıca nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer aldığı ifade ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı
AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı
Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon! 35 kişi tutuklandı
Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon! 35 kişi tutuklandı
Son dakika | KYK yurdundaki skandalda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika | KYK yurdundaki skandalda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi