Tüm ülke tayfunun pençesinde: Bir milyondan fazla kişi tahliye edildi

Filipinler'in kuzeyini etkisi altına alan Fung-wong Tayfunu, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre en az iki kişi hayatını kaybetti, birçok kasabayla ulaşım kesildi. Uykusuz bir gecenin ardından güne başlayan halk, tayfunun yol açtığı hasarı tespit etmeye çalışıyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

"Süper tayfun" kategorisinde karaya ulaşan Fung-wong öncesinde, bir milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Tayfun, ülkenin ana adası olan Luzon'un büyük bir bölümünü gece boyunca şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu dev dalgalarla vurdu.

EVLER YIKILDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Yerel olarak "Uwan" olarak da adlandırılan tayfun, özellikle Isabela eyaletine bağlı Santiago kentinde ciddi hasara yol açtı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev hasar görürken, ağaçlar köklerinden söküldü ve elektrik direkleri devrildi.

Bölge sakinlerinden Romeo Mariano, yaşadığı dehşeti, "Gece boyunca evimizin çatısına vuran rüzgârın ve devrilen ağaçların sesiyle gözümüze uyku girmedi. Sabah dışarı çıktığımızda ise gördüğümüz manzara korkunçtu, çevredeki neredeyse bütün ağaçlar yerle bir olmuştu" sözleriyle anlattı.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Sivil Savunma Ofisi'nin ilk raporlarına göre, tayfun nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirdi ve iki kişi de yaralandı. Aurora Vali Yardımcısı Patrick Alexis Angara, meydana gelen heyelanlar ve yolların tahrip olması sonucu en az üç kasabaya ulaşımın sağlanamadığını açıkladı. Angara, "Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi. Pazar gününden bu yana 400'den fazla uçuşun iptal edildiği açıklandı.

TAYFUN YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Devlet Meteoroloji Kurumu, Fung-wong Tayfunu'nun an itibarıyla Güney Çin Denizi üzerinde ilerlediğini ve kuzeydoğuya, Tayvan'a doğru yönelmesinin beklendiğini duyurdu. Ancak yetkililer, ülkenin büyük bir bölümünde şiddetli yağış, fırtına ve kıyı bölgelerinde dev dalga riskinin devam ettiği konusunda uyarılarda bulundu.

Fung-wong, bu yıl Filipinler'i vuran 21. fırtına oldu. Ülke, daha geçen hafta 224 kişinin ölümüne neden olan Kalmaegi Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışıyordu.