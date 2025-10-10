Tüm Antalya bu operasyonu konuşuyor! Ünlü turizmciler tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya ve Slovakya vatandaşı bir iş insanının şikâyeti üzerine dolandırıcılık soruşturması başlattı.

Şikâyete göre, Türkiye’ye yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro toplandığı, sahte belgelerle usulsüz tapu devri ve ticari işlemler yapıldığı iddia edildi.

ANTALYA'DA GÖZALTI İSTANBUL'DA TUTUKLAMA

Bu kapsamda 10 şüpheli Antalya’da gözaltına alındı.

Gözaltındakiler, İstanbul’a getirilerek adliyeye sevk edildi. Bunlardan biri emniyette serbest bırakıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkarılan 9 kişiden 5’i tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

AVUKATA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bir avukat hakkında da yakalama kararı talep edildi. Şüphelinin yurt dışında olduğu ve kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği öğrenildi.

Kişiler, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “suç gelirlerini aklama”, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” gibi suçlardan soruşturuluyor.

ÜNLÜ OTEL VE TESİSLERİN YÖNETİCİLERİ

Antalya'daki gözaltı işlemi 8 Ekim'de gerçekleşmişti. Gözaltındakilerin, Serik'te otel zinciri grubun yönetim kurulu başkanı H.D. ve Kemer'de turizm tesislerine sahip holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L. polis ile bu İki turizmci ile birlikte otellerde görevli dört yönetici olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca kara para aklama iddiası ile yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K'nin de gözaltına alındığı öğrenilmişti.