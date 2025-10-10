Tüm Antalya bu operasyonu konuşuyor! Ünlü turizmciler tutuklandı

Tüm Antalya bu operasyonu konuşuyor! Ünlü turizmciler tutuklandı
Yayınlanma:
Antalya Serik'te bir otel zincirini grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer'de turizm tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L ile beraber gözaltına alınan beş kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya ve Slovakya vatandaşı bir iş insanının şikâyeti üzerine dolandırıcılık soruşturması başlattı.

Şikâyete göre, Türkiye’ye yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro toplandığı, sahte belgelerle usulsüz tapu devri ve ticari işlemler yapıldığı iddia edildi.

ANTALYA'DA GÖZALTI İSTANBUL'DA TUTUKLAMA

Bu kapsamda 10 şüpheli Antalya’da gözaltına alındı.

Gözaltındakiler, İstanbul’a getirilerek adliyeye sevk edildi. Bunlardan biri emniyette serbest bırakıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkarılan 9 kişiden 5’i tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

AVUKATA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bir avukat hakkında da yakalama kararı talep edildi. Şüphelinin yurt dışında olduğu ve kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği öğrenildi.

Kişiler, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “suç gelirlerini aklama”, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” gibi suçlardan soruşturuluyor.

Ünlülere şafak operasyonuna CHP'li Bakan'dan tepki!Ünlülere şafak operasyonuna CHP'li Bakan'dan tepki!

ÜNLÜ OTEL VE TESİSLERİN YÖNETİCİLERİ

Antalya'daki gözaltı işlemi 8 Ekim'de gerçekleşmişti. Gözaltındakilerin, Serik'te otel zinciri grubun yönetim kurulu başkanı H.D. ve Kemer'de turizm tesislerine sahip holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L. polis ile bu İki turizmci ile birlikte otellerde görevli dört yönetici olduğu öğrenilmişti.

Ayrıca kara para aklama iddiası ile yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde uluslararası tur operatörü N.K. ile kız kardeşi E.K'nin de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Türkiye
Bitki çayı içerken bir kez daha düşünün!
Bitki çayı içerken bir kez daha düşünün!
Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı
Üniversitede gizli kamera skandalı! Üç tıp profesörü görevden uzaklaştırıldı
Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede
Son dakika | Serdar Öktem cinayetindeki 13 şüpheli adliyede