Tülay Hatimoğulları'ndan 6-7 Eylül olayları paylaşımı
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-7 Eylül olaylarıyla yüzleşilmesi gerektiğini belirterek "Coğrafyamızda yaşayan Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarda onlarca kişi katledildi yüzlerce kadın cinsel saldırıya uğradı ve binlercesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı…" ifadelerini kullandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından 6-7 Eylül olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 6-7 Eylül olaylarında onlarca kişinin katledildiği, binlerce insanın da yurdu terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Hatimoğulları'nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
- "70 yıl önce bugün İstanbul’da başlayıp, tüm ülkeye yayılan tarihimizin büyük acılarından biri olan 6-7 pogromu ile yüzleşilmelidir. Coğrafyamızda yaşayan Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarda onlarca kişi katledildi yüzlerce kadın cinsel saldırıya uğradı ve binlercesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı… 6-7 Eylül Pogromunda katledilen yurttaşlarımızı saygı ve hüzünle anıyorum. Bir daha benzer acıların yaşanmaması için hakiki bir yüzleşmenin sağlanması gereklidir. Gerçek bir barışın ve demokrasinin tesisi de ancak bu şekilde mümkündür."