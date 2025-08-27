Tülay Hatimoğulları: O kararlar uygulanırsa Demirtaş, Atalay ve Yüksekdağ serbest kalacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi(AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararlarının uygulanması halinde Can Atalay, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalacağını ifade etti.

HATİMOĞULLARI'NDAN AYM KARARLARI ÇAĞRISI

DEM Parti İstanbul Taksim'de Demokratik Toplumun İnşasında Kadınlar adlı bir etkinlik düzenledi. Kadınlara yönelik düzenlenen etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları siyasi ve hasta tutuklulara dair açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

"BU KARARLAR UYGULANIRSA YÜKSEKDAĞ, DEMİRTAŞ VE BÜTÜN KOBANE TUTSAKLARI SERBEST KALACAK"

AYM ve AİHM'in verdiği kararlar hakkında konuşan Hatimoğulları, "Bu kararlar uygulanırsa Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bütün Kobane tutsakları serbest kalacak." dedi.

AYM kararlarına değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "AYM kararları pek hala uygulana bilir, bunun için bir yasa iddiasına gerek yok. Can Atalay gibileri serbest bırakılmalı... Bu kararlar uygulanırsa Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve bütün Kobane tutsakları serbest kalacak" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ YÖNETEN AKLIN KARAR VERMESİ LAZIM"

Hasta tutukluların durumuna da değinen Hatimoğulları iktidarın harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şu an cezaevinde hiçbir hasta tutsak kalmamalı ve hepsi serbest bırakılmalı. Bununla beraber biliyorsunuz, infazı tamamlanmış olan tutsakların infazları yakılıyor ve cezaevinden çok geç çıkarılıyor ya da bazıları hala infazı uygulatıldığı için hala hapishanede. Bunun için de özel bir yasaya gerek yok. Burada sadece ülkeyi yöneten aklın karar vermesi lazım."