TÜİK’in Seyfettin Çilesiz’e açtığı tazminat davasına ret!

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “itibarsızlaştırıldığı” iddiasıyla Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz hakkında açtığı 50 bin TL’lik manevi tazminat davasını reddetti. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, "TÜİK gibi milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bir kurumun eleştirilere açık, şeffaf ve hoşgörülü olması gerekir" dedi.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, daha önce TÜİK’in madde sepetindeki ürün fiyatlarını kamuoyuna açıklamaması, şeffaf olmaması, açıklanan enflasyon oranları ile çarşı-pazardaki fiyat artışlarının örtüşmemesi, ENAG, İTO ile memur ve emekli sendikalarının hesapladığı enflasyon oranlarının TÜİK verilerinin üzerinde olması gerekçeleriyle Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde "asılsız veri" davası açmış ve davası reddedilmişti.

TÜİK ÇİLESİZ’E 50 BİN LİRALIK DAVA!

TÜİK, Seyfettin Çilesiz’in açtığı "asılsız veri" davası ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sebebiyle "kurumun kamuoyu nezdinde itibarının zedelendiğini" ileri sürerek 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Çilesiz ise dava dilekçesinde kendisine yönelik "ağır ve asılsız ithamlar bulunduğu ve kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle TÜİK’e karşı 5 kuruşluk manevi tazminat davası" açtı.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ!

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki davayı da birleştirerek görüştü. Duruşmalı görülen davada, Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, müvekkilinin TÜİK’i şeffaf olmadığı ve madde sepetindeki fiyatları açıklamadığı gerekçesiyle eleştirdiğini, bu eleştirilerin milyonlarca insanın alım gücünün düşmesine ilişkin toplumsal bir soruna dikkat çektiği belirtildi.

Gündoğan, müvekkilin tüm paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, bunun aksini iddia eden TÜİK’in bunu ispatlamakla yükümlü olduğunu ifade ederken TÜİK gibi milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bir kurumun eleştirilere açık, şeffaf ve hoşgörülü olması gerektiğine dikkat çekti.

Mahkeme, TÜİK’in açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti ve yapılan eleştirilerin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu, söz konusu eleştirilerin manevi tazminat gerektirmediğini ve TÜİK’in eleştirilere katlanması gerektiğini hükme bağladı.

ÇİLESİZ’İN 5 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI DA REDDEDİLDİ!

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çilesiz'in "5 kuruşluk" tazminat isteminin de reddine hükmetti.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in açtığı 50 bin liralık tazminat isteminin reddedilmesini doğru bulduklarını ifade ederek "TÜİK'in, açıklamış olduğu enflasyon verileriyle milyonlarca insanın hayatını etkilediği halde hesap vermemesi, şeffaf olmaması, enflasyon verilerinin denetlenememesi hukuk devletinde kabul edilebilir bir durum değildir. Kendisine karşı yapılan en ufak eleştiriye dahi tahammül etmeden doğrudan kişilere manevi tazminat davası açarak insanların düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya ve insanları sindirmeye çalışması demokratik toplumlarda kabul edilebilir bir durum değildir” sözlerini sarf etti.

"Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi TÜİK’in davasını reddederek, aslında TÜİK’e şeffaf olması, hoşgörülü, ağır ve şok edici eleştirilere de katlanması gerektiğini hatırlatmıştır" diyen Gündoğan, "5 kuruşluk tazminat istemimizin reddine ilişkin kararı istinafa taşıyacağız" ifadelerine de yer verdi.

