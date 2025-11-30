Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!

İktidarın ekonomik krizin faturasını kestiği emekliler sadece seçim zamanlarında hatırlanmaya devam ediyor. Büyükşehirlerde sadece maaş ile yaşam sürdürmenin imkansız hale gelmesi ile milyonlarca emekli yaşlarına rağmen hala çalışmak zorunda.

Emeklilerin geçim isyanı: 80 yaşındayım iş bulsam çalışırım

Son seçimlerden önce AKP emeklilere yine bir söz vermişti. Bu söze göre hem memur hem de emeklilerine 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılacaktı. Ancak bu söz emeklilere tutulmadı. AKP'nin tutmadığı söz için Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz dava açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışlarının birbirine paralel gittiğini, bu nedenle sadece memurlara zam yapılıp emeklilerine zam verilmemesinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Anayasa’nın 2, 10, 11, 55 ve 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu söyledi.

"DAVAYI KAZANMAMIZ HALİNDE..."

Avukat Gündoğan memur emeklisine verilmesi talep edilen 8 bin 77 liralık zammın 2025 yılı temmuz ayı katsayılarla güncellenmesi halinde emeklilerin aylığına en az 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini mahkemeye bildirdi ve "Davayı kazanmamız halinde en düşük memur emeklisi aylığının 35 bin liraya çıkmasında engel kalmayacaktır" yorumunda bulundu.