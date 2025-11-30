Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Yayınlanma:
AKP'nin 2023 yılında hem memur hem de emeklilerine verdiği 8 bin 777 liralık seyyanen zam sadece memurlara verildi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz zammın emeklilere verilmemesine dava açtı. Dava kazanılırsa en düşük emekli maaşı 36 bin liraya çıkabilecek.

İktidarın ekonomik krizin faturasını kestiği emekliler sadece seçim zamanlarında hatırlanmaya devam ediyor. Büyükşehirlerde sadece maaş ile yaşam sürdürmenin imkansız hale gelmesi ile milyonlarca emekli yaşlarına rağmen hala çalışmak zorunda.

Emeklilerin geçim isyanı: 80 yaşındayım iş bulsam çalışırımEmeklilerin geçim isyanı: 80 yaşındayım iş bulsam çalışırım

Son seçimlerden önce AKP emeklilere yine bir söz vermişti. Bu söze göre hem memur hem de emeklilerine 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılacaktı. Ancak bu söz emeklilere tutulmadı. AKP'nin tutmadığı söz için Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz dava açtı.

photoshopextension-image-3.png

Sözcü'de yer alan habere göre, Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışlarının birbirine paralel gittiğini, bu nedenle sadece memurlara zam yapılıp emeklilerine zam verilmemesinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Anayasa’nın 2, 10, 11, 55 ve 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu söyledi.

"DAVAYI KAZANMAMIZ HALİNDE..."

Avukat Gündoğan memur emeklisine verilmesi talep edilen 8 bin 77 liralık zammın 2025 yılı temmuz ayı katsayılarla güncellenmesi halinde emeklilerin aylığına en az 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini mahkemeye bildirdi ve "Davayı kazanmamız halinde en düşük memur emeklisi aylığının 35 bin liraya çıkmasında engel kalmayacaktır" yorumunda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Ekonomi
Black Friday'de milyarlarca dolar harcandı
Black Friday'de milyarlarca dolar harcandı
Çarşamba OSB'den 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor
Çarşamba OSB'den 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor