TÜİK paylaştı: 2025’te bebeklere en çok o isimler verildi

TÜİK verilerine göre 2025'te bebek isimlerinde geleneksel tercihler yerini tarihsel ve modern isimlere bıraktı. Türkiye genelinde ilginin bu yöne kaydığı görülürken, 2024 yılında 937 bin 559 canlı doğum gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2025 yılı içerisinde dünyaya gelen bebeklere verilen isim tercihlerinde önemli bir değişim yaşandı. Geçmiş yıllarda daha geleneksel isimler ön plandayken yeni doğan erkek bebeklerde Alparslan ismi 7 bin 527 tercih ile listenin ilk sırasına yerleşti.

Kız bebeklerde ise modern isim tercihlerinin bir yansıması olarak Alya ismi 8 bin 751 aile tarafından seçilerek birinciliği göğüsledi. Veriler toplumun isim tercihlerindeki kültürel eğilimlerin tarihsel ve modern bir çizgiye kaydığını net bir şekilde ortaya koydu.

GELENEKSEL İSİMLER YERİNİ TARİHSEL VE MODERN TERCİHLERE BIRAKTI

Nüfus verilerinin detayları incelendiğinde erkek çocuklarda Alparslan ismini 6 bin 36 ile Göktuğ ve 5 bin 393 ile Metehan isimleri takip etti.

Kız çocuklarında ise Alya isminin ardından en çok tercih edilenler 7 bin 731 ile Defne ve 7 bin 603 ile Gökçe oldu. Türkiye genelindeki 0-17 yaş grubuna bakıldığında Yusuf, Mustafa, Ömer ve Zeynep, Elif ve Ecrin gibi isimler hakimiyetini koruyor.

937 BİN BEBEK DÜNYAYA GELDİ

2024 yılına dair paylaşılan doğum istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 937 bin 559 canlı doğum gerçekleştiği saptandı. Bu doğumların 481 bin 825’ini erkekler oluştururken 455 bin 734’ünü kız bebekler oluşturdu.

İstatistiksel verilere göre doğumların büyük çoğunluğu tekil olarak gerçekleşirken ikiz ve üçüz gibi çoğul doğumların oranı düşük seyretti. Sağlık kurumlarında gerçekleşen doğumların oranının yüzde 99,4 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşması tıbba erişimin arttığını gösteren bir veri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

