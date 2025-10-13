ABD Devlet Başkanı Donald Trump, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken yaptığı açıklamada "Uzun zamandır ilk kez herkesin umutlu olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi. Trump, "Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı, kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var" ifadelerini kullandı.

Mısır'da düzenlenecek "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır ilk kez herkesin umutlu olduğu bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu. Gazze’de başlayan ateşkesin hem İsrail’de hem de Arap dünyasında olumlu yankı bulduğunu belirten Trump, “Genellikle biri sevinirken diğeri sessiz kalırdı, ancak bu kez herkes aynı anda umutlu. Bu, gerçekten de herkes için farklı bir an ve bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Trump, şunları kaydetti:

"İsrail'den sonra Mısır'a gidiyoruz. Bölgedeki güçlü, zengin ülkelerden. Herkes artık yoruldu, bu sadece son yılların değil yüzyılların savaşı. İnsanlar artık bıktı, ateşkes kalıcı olacak ve öyle de kalacak. 20 rehine Hamas'ın elinde. Belki planlarımızdan biraz erken alacağız ama şimdiden bunu söylemek istemem. Bazen acı çekmeden olmuyor. Bunu Rusya'da gördüm. Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı, kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var. Gazze'ye gitmek isterim. Zaten bölgeyi çok iyi biliyorum ama gidip ayak basmak isterim."

TRUMP ÖNCE İSRAİL’E, DAHA SONRA MISIR’A ZİYARETTE BULUNACAK

Beyaz Saray’ın paylaştığı programa göre Trump, ilk olarak İsrail’e giderek rehinelerin aileleriyle görüşecek ve İsrail Parlamentosu'nda bir konuşma yapacak. Ardından Mısır’a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılacak. Zirveye 20’nin üzerinde ülkenin liderinin katılması bekleniyor.



