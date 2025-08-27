Trump, Beyaz Saray'da Gazze için toplantı düzenleyecek
ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Witkoff, Trump'un Beyaz Saray'da Gazze'deki işgal nedeniyle geniş katılımlı toplantı düzenleyeceğini duyurdu.
Toplantıda ABD'nin insani yardım planı ve savaş sonrası döneme ilişkin stratejiler belirlenecek.
TOPLANTI 3 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu.
Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Gazze konusunda bu hafta toplantılar yapacaklarını ve bu çatışmaları yıl bitmeden çözmeyi planladıklarını söyledi.
"YIL SONUNDAN ÖNCE ÇÖZMEYİ UMUT EDİYORUZ"
Steve Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.