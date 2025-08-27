Trump, Beyaz Saray'da Gazze için toplantı düzenleyecek

Trump, Beyaz Saray'da Gazze için toplantı düzenleyecek
Yayınlanma:
ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Witkoff, Trump'un Beyaz Saray'da Gazze'deki işgal nedeniyle geniş katılımlı toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Witkoff, Trump'un Beyaz Saray'da Gazze'deki işgal nedeniyle geniş katılımlı toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Toplantıda ABD'nin insani yardım planı ve savaş sonrası döneme ilişkin stratejiler belirlenecek.

TOPLANTI 3 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu.

Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Gazze konusunda bu hafta toplantılar yapacaklarını ve bu çatışmaları yıl bitmeden çözmeyi planladıklarını söyledi.

"YIL SONUNDAN ÖNCE ÇÖZMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Steve Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir
CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir
Otizmli Adem gölden çıkarıldı: Küçükçekmece'de yürek yakan olay
Otizmli Adem gölden çıkarıldı: Küçükçekmece'de yürek yakan olay