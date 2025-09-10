TRT spikeri Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı

TRT spikeri Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:
58 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TRT spikeri Gülden Özel'in cenazesi toprağa verildi.

TRT spikeri Gülden Özel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 58 yaşında hayatını kaybeden Özel için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Özel’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

gulden-ozel-1.jpg

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

TRT'de çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.

1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli olan Özel, bir çocuk annesiydi.

gulden-ozel-cenaze-1.jpg

Kaynak:AA

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi
Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi
AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!
AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!
Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı
Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı